JUHTKIRI Jõhvi sai inimesi juurde

Paljud poliitikud on aastaid põhiliselt rääkinud riigiasutuste ja riigipalgaliste töökohtade maakonda ületoomisest, mis enamasti ongi vaid jutuks jäänud või piirdunud üksikute töökohtade liigutamisega. Kaitsevägi on käitunud konkeetselt ja sõnapidavalt. Kalevi pataljon paikneb alates juunikuust täielikult Jõhvi idaservas asuvas sõjaväelinnakus.

Selle pataljoni ületoomine Paldiskist Jõhvi on ajendatud esmajoones kaitseväe enda strateegilistest huvidest ja vajadustest. Samas kaasneb selle sammuga ka tugev positiivne regionaalpoliitiline mõju. Jõhvi nagu kõik teisedki Ida-Viru omavalitsused on viimaste aastakümnete jooksul kõvast elanikke kaotanud. Kalevi pataljoni tulek pidurdab elanike arvu kahanemist, kuna siia on kolinud ka tegevväelased ja pataljonis töötavad tsiviilisikud koos peredega. See loob uusi töö- ja teenimisvõimalusi ka kohalikele inimestele ja ettevõtetele.

Olgugi et ajateenijad on siin lühikest aega ja suurema osa sellestki ajast garnisonis või polügoonidel, käivad nemadki aeg-ajalt kohalikes poodides ja üritustel, jättes kohalikesse äridesse raha. Vähe oluline pole seegi, et osa neist seob ehk oma elu edaspidi selle kandiga, kuhu nad varem polnud sattunudki.