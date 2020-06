Ruth Kalda: koroonaviirusega peame arvestama ka suvisel ajal

Koroona on pidude, perekondade ja rahvarikaste kohtade haigus, seetõttu peaksime olema eriliselt vastutustundlikud eestlaste suvisel suurimal pühal, jaanipäeval. Nii nagu Kuku raadio on aastaid vedanud jaanipäeval selge grupijuhi kampaaniat, võiksime sel suvel ühiskonnas ja lähikondsetega kokku leppida, et kohtume jaaniõhtul oma sugulaste-sõpradega üksnes siis, kui oleme kindlad, et oleme täiesti terved. Ka kergete viirushaiguse sümptomite puhul tuleb olla vastutustundlik ja seada enda lähedaste tervis toredast peost tähtsamaks.