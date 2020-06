JUHTKIRI Oru pargi imeline muutumine

Praeguseks on asi jõudnud nii kaugele, et Toila vallavanem Eve East on rääkinud koguni võimalusest taastada ajalooline loss, mille kunagi ehitas siia pargi rajaja, hirmrikas kaupmees Grigori Jelissejev ning mis enne nõukogude aega oli Eesti Vabariigi presidendi suveresidents. Küllap jutud lossi taastamisest jäävad paljude helesiniseks unistuseks veel pikaks ajaks ning pigem ei saa need tegelikkuseks. Aga seda, et park on aastatega läbinud imelise muutumise ning uusi plaane aina lisandub, tuleb kahtlemata tunnistada.

Tegemist on kahtlemata turismi arengu seisukohast ühe meie maakonna olulisema paigaga, mida käiakse nautimas nii lähedalt kui kaugelt. Seetõttu on positiivne, et riigimetsa majandamise keskus ja Toila vald suudavad teha koostööd, et lisada pargile atraktiivsust. Olgu siis tegemist tänavu pargis avatud president Konstantin Pätsi skulptuuri avamisega (mis on Eestis üldse esimene), kergliiklusteede arendamise, pargi valgustamise või muusikaallee rajamisega.