Natalia Abel: vallavalitsus nõuab jäähalli ja ujula rajamist

Tekkinud segadus vajab selgitamist ja seetõttu anname oma seletuse kõigepealt nendele, kellele linna arendus ei ole tühi sõna ja kes tõesti hoolivad sellest, milline saab olema Jõhvi linn ja tema elanike elukvaliteet tulevikus.

Praegune Jõhvi vallavalitsus on teinud omalt poolt kõik, et linnas oleksid nii nüüdisaegne kaubanduskeskus ja poodlemisvõimalused kui ka keskusega seotud sotsiaal- ja spordiobjektid.

2012. aastal anti Jõhvi rahvale lubadus, et Jõhvi tuleb kaubandus- ja vabaajakompleks koos jäähalli ja veekeskusega. Sellel eesmärgil asutas vald 11. jaanuaril 2013. aastal koos OÜga Presfog äriühingu Jõhvi Pargi Arendus, et arendada Jõhvis sporditegemise ja vaba aja veetmise võimalusi. Samal põhjusel oli ja on nii Jõhvi Pargi Arenduse asutamislepinguga kinnitatud põhikirja kui ka kehtiva põhikirja kohaselt ühingu põhieesmärk sporditegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste arendamine Jõhvi vallas.

Praegune vallavalitsus ei takista ega palu, vaid lausa nõuab vabaajakompleksi rajamist.

Valla ülesanne on seista avalike huvide eest ja vaieldamatult on avalikes huvides sportimiseks ja vaba aja veetmiseks vajalike nüüdisaegsete ehitiste ja rajatiste valmis ehitamine. Vald soovib luua Jõhvi vallas nüüdisaegsed võimalused sportimiseks, vaba aja veetmiseks ning tagada koolide õppeprogrammide läbiviimine parimal võimalikul viisil.

Ehitamiseks on vajalik kõigepealt sobiva maatüki, seejärel planeeringu, projekti ja raha olemasolu. Vald on omalt poolt panustanud ja teinud arendajaga koostööd, lubanud kasutada vallale kuuluvaid kinnistuid ja leppinud arendajaga juba 30. mail 2014. aastal kokku, et ostab ehitatavate spordihoonete kasutusaega, et ujulat ja jäähalli saaksid soodsalt kasutada valla territooriumil asuvate koolide, lasteaedade, spordikoolide ja huviringide lapsed ja täiskasvanud.

Arendaja omalt poolt ei ole aga kahjuks vallaga käitunud nii, nagu vald oleks healt partnerilt oodanud.

Kui Jõhvi Pargi Arenduse OÜ asutamisel sai vald endale 44- ja OÜ Presfog 56protsendilise osaluse ühingus, siis valla ja Presfogi poolt Jõhvi Pargi Arendusse eri maatükkide üleandmise tulemusel vähenes valla osalus Jõhvi Pargi Arenduses 5%-ni.

OÜs Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus vallal otsene osalus üldse puudub (Kroonikeskuse osalus on 51% ja Jõhvi Pargi Arenduse osalus 49%, valla osalus on mingil põhjusel kaudseks muutunud). Praegu kuuluvad peaaegu kõik maatükid ja hoonestusõigused Jõhvi Pargi Arendus Kaubandusele, mille juhatuse liige Urmas Sardis on otsesõnu teatanud, et neil ei ole mingit kavatsust ega soovi kavandatud jäähalli ega ujulat ehitada, enamgi − neil polegi sellist plaani kunagi olnud. Samuti on ta vallavalitsuse liikmetele öelnud, et Allan Männil, keda Jõhvi Pargi keskusega tavaliselt seostatakse, pole üldse mingeid volitusi arendajat esindada.