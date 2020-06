JUHTKIRI Õpikunäide tegemata teavitustööst

Kui on vaja näidata seda, kuidas vallajuhid poseerivad mingi positiivse sündmuse puhul, siis leitakse võimalusi ja raha selleks, et toota pilti nii maast kui õhust ning jagada infot sotsiaalmeedias.

Valimiste lähenedes pandi vallaleht suuremas mahus käima, et teha avaliku raha eest võimalikult palju propagandat riigikogusse kandideerinud vallavanemale Martin Repinskile. Samas koroonakriisi ajal, kui munitsipaallehe väljaandmisel oli sisuliselt üldse mingisugunegi mõte, et viia eluliselt oluline info võimalikult suure hulga inimesteni, pandi see kokkuhoiumeetmena ajutiselt kinni. Ei imestaks, kui järgmiste valimiste lähenedes leitakse, et raha polegi vaja enam kokku hoida, ja lehte hakatakse uuesti välja andma, kuna tärkab taas suur elanike teavitamise tung.