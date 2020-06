Madis Vasser: Ida-Virumaa õiglase ülemineku esimene samm

See-eest oli mul võimalus mööda jalutada peagi valmivast uhkest Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskusest ning nautida ka kultuurikeskust ümbritsevat rohelist parki. Ilus algus tähtsale päevale ja maakonna tulevikku määravale teekonnale.

Kohtumisel olid kohal eri osapooled, keda kõiki puudutab Ida-Virumaa terviklik üleminek oluliselt väiksema keskkonnajalajäljega majandusele. Üldistades kogunesid laua ümber kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, suurtööstuste esindajad, ametiühingud ning keskkonnaühendused. Eesmärk oli alustada algusest: arutada, mida mõista praegusel juhul õiglase all ja millele tahetakse üle minna.

Keskkonnaühenduste esindajana oli mul hea meel tõdeda, et nii erinevad osapooled jagavad tegelikult selles protsessis samu lõppeesmärke: et omavalitsused ei kaotaks elanikke, et valitseks selgus põlevkivitööstuse väljavaadetes ja et muutuvates sektorites praegu töötavatele inimestele oleks tagatud ka tulevikus töö ja ootuspärane elatustase.

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu esindaja Hardi Murula väljendatud mure maakonna rahvaarvu pärast on mõistetav. Viimase 30 aasta jooksul on piirkonnast lahkunud üle 85 000 inimese − see on võrreldav terve Pärnu maakonna elanike arvuga. Eesti vanasõna "Tühi kott ei seisa püsti" on siin asjakohane.

Ühelt poolt on väheneva rahvaarvuga maakonnas keeruline hoida üleval endise mastaabiga avalikke teenuseid. Teisest küljest on väljakutsuv arendada ka vajalikke alternatiivseid majandusharusid, mis peaksid mingi aja jooksul eksisteerima koos praeguse tööstusega − see saab juhtuda ainult siis, kui on inimesi. Vastasel juhul kukuvad igasugused paberile pandud head ideed reaalsuses kiiresti kokku. Arutelupäeval kõlasid mõtted, et ülemineku fookuses peaksid kindlasti olema elukeskkonna ehk transpordiühenduste, kultuuri, avaliku ruumi ja avalike teenuste arendamine.

Keskkonnaühenduste soov on kujundada ühiselt Ida-Virumaal võimalikult vastupidav ja elamisväärne elukeskkond, kust inimesed ei oleks sunnitud lahkuma.

Elukeskkonna ehk õhukvaliteedi, põhjavee ja müraga on seotud küsimus, mis saab tulevikus põlevkivisektorist. Praegu on kõik osapooled ühel nõul, et pikaajaline selgus puudub ja see ei ole hea. Selguse puudumine muudab sisuliselt õnnemänguks nii ettevõtete investeerimisotsused, kohalike omavalitsuste eelarvestrateegiad, sektori töötajate tulevikuplaanid kui ka noorte inimeste haridustee ja isegi elukoha valikud.

Praegu oleme selles küsimuses veidi ummikus, sest osapooled räägivad üksteisest mööda. Ühed küsivad, kas üldse on mõistlik põlevkivienergeetikast tervikuna loobuda. Teised ütlevad, et see on möödapääsmatu ja lahtine on ainult küsimus "millal?".

Ebakõla põhjuseks on ilmselt erinevad eeldused selle kohta, kuidas käitub lähitulevikus süsinikukvoodi ja õli maailmaturu hind, mis juhtub keskkonnapoliitikas ja kui palju jaksab või soovib riik põlevkivisektorit toetada.