Erik Gamzejev: munitsipaalmeediale ei ole õigustust

Ometigi pole muret, et Eesti elanikud seepärast infosulus oleksid. Oluline teave on olemas veebilehtedel, kus see on kõigile huvilistele vabalt kättesaadav. Laiemat huvi pakkuvaid teemasid käsitlevad nii rahvusringhääling kui erameediakanalid nii eesti kui ka vene keeles.

Samamoodi tuleb elanike teavitamisega toime ka osa omavalitsusi. Teised aga peavad vajalikuks anda regulaarselt välja oma lehti, toimetades neid mõnel pool kord nädalas, mõnel pool harvemini inimeste postkastidesse.

Justkui tasuta. Tegelikult ei ole tasuta munitsipaalajakirjandust olemas: selle maksavad sunniviisil kinni kõik kohalikud maksumaksjad ja selle tulemusel jääb lihtsalt muudeks avalikeks teenusteks kohalikus eelarves vähem raha.

Maakonnalehtede vajalikkust tunnevad sageli väga hästi ka need kohalikud poliitikud, kes on kohalikus volikogus sattunud opositsiooni. Ja siis ei oska nad isegi aru saada, miks nad varem võimul olles olid munitsipaalmeedia tulised pooldajad.

Osa munitsipaallehti müüb oma väljaannetesse ka reklaami, õigustades seda kulude kokkuhoiu sooviga. Sisuliselt on see kõlvatu konkurentsi pakkumine erameediale. Näiteks Narvas iga nädal ilmuva munitsipaallehe eestvedaja Andrus Tamm ei püüagi salata, et nad konkureerivad eralehtedega, võideldes reklaamiklientide eest nii paber- kui ka veebiväljaandes.

Sama väitis mõned aastad tagasi ka tollane Jõhvi vallavanem Martin Repinski, kui ta vallalehe oma riigikogusse kandideerimise ajaks sagedamini ilmuma pani. See oli tema meelest normaalne konkurents. Vaevalt peaks ta aga kitsekasvatajana ausaks turuvõitluseks seda, kui poelettidele ilmuks pidevalt tasuta võtmiseks vallavalitsuse farmis avaliku raha eest toodetud kitsepiima ja -juustu.

Meediaturul on aga olukord, kus munitsipaallehed, mis võtavad suurema osa ajalehe väljaandmiseks vajalikust rahast kohalikust eelarvest, saavad tänu sellele reklaami müüa soodsamalt eralehtedest, kes peavad oma kulud katma tellijatelt ja reklaamist tuleva rahaga.

Eriti kurioosne on, et kui erameedia panustab oma tegevusega kohalikku eelarvesse maksutulu, siis omavalitsus kasutab sedasama raha temaga konkureerimiseks. Konkurentsiamet on vaadanud seda juba palju aastaid pealt, aga ei mürista, sest seadusandja võimaldab sellist ebaausate reeglitega mängu.

Munitsipaalmeediale ei ole tõsiseltvõetavat õigustust ja see ei lahenda mingeid avalikke probleeme. Olukorras, kus üle 90 protsendi elanikest on internetikasutajad, on võimalik kogu omavalitsuste oluline info selle kaudu elanikeni toimetada. Pingutada tasuks sellega, et info oleks seal paremini ja kasutajasõbralikumalt korrastatud. Et otsused ja protokollid jõuaksid kiiremini veebi, et bürokraatlikus sõnastuses korralduste ja määruste juures oleksid vajaduse korral üldarusaadavad kokkuvõtted ja selgitused.

See oleks võimu poolt avalikkuse informeerimisel kõige olulisem, aga mitte pildisarjad ja videod linnapeade ja vallavanemate "kangelastegudest" või opositsiooni siunamine, sekka pildikesi muust ilusast ja õnnelikust elust omavalitsuses tänu silmapaistvatele juhtidele.