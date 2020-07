JUHTKIRI Spordikool ei peaks olema poliitkool

Seda enam, et juunis võimule tulnud seltskonnast on paljud ja sealhulgas ka värske spordikooli direktor Aivar Surva ise tauninud vallaasutuses poliitikutele töökohtade loomist. Ei ole kahtlustki, et nüüd, mil võim on pöördunud, hakkab opositsioon seda igal sobival võimalusel meelde tuletama ja spordikool jääb jätkuvalt üheks poliitilise võitluse tandriks Jõhvis.

Poliitika toomine spordikooli on samas ilmselt ka põhjus, miks osa inimesi, kel oleks nii teadmisi kui kogemusi sporditöö korraldamisel, sellest konkursist kõrvale hoidsid. Pole ju mõtet võtta riske ja asuda töökohale, mis iga kell volikogus toimuva poliitilise võitluse tõttu kaduda võib. Nii ei jäänudki vallavalitsusele eriti palju valikuid.

Samas on praegune olukord Survale, kes on olnud omavalitsusjuht nii Mäetagusel kui Jõhvis, hea võimalus näidata, kuidas on võimalik spordikoolist poliitilist võitlust eemale tõrjuda ja keskenduda spordielu edendamisele.