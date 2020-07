JUHTKIRI Enesekiitusega tasuks piiri pidada

See, et Jõhvis on nüüd esimene renoveeritud nüüdisaegne koolistaadion, on loomulikult hea. Aga kohalikel poliitikutel on kohatu selle eest endale aupaistet otsida ja püüda jätta muljet, nagu see oleks sündinud nende isiklikust armust. Staadion nagu ka teised avalikud objektid ei valmi mitte nende endi, vaid kohalike maksumaksjate ja riigi raha eest. Poliitikute töö ongi teha valikuid, mille peale raha kulutada ja seista selle eest, et seda raha kasutataks võimalikult efektiivselt.