Mida tähendab Ida-Virumaale õiglane üleminek?

Kaire Luht (rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja):

"Põlevkivisektorist ja selle tulevikust ei saa üle ega ümber, ükskõik millisest Ida-Virumaaga seotud teemast ka ei räägiks. Õiglase ülemineku puhul on meile oluline, et ideed ja algatused tuleksid piirkonnast kohapealt. Et see poleks midagi, mida keegi kusagil Tallinna kontorites välja mõtleks.

3. augustil käivitus Ida-Virumaal arvamuskorje, et saada Ida-Virumaa elanike ja ka piirkonnaga seotud inimeste tagasisidet selle kohta, mis on piirkonnas hästi, mida oleks vaja muuta ja mida peaks selle õiglase ülemineku kontekstis lähemalt käsitlema. Augustis ja septembris on plaanis ka temaatilised arutelud, kuhu on kaasatud eksperdid, kes neid teemasid avavad, sest teemade ring on keeruline.

Tähelepanu all on siin ka noored, mida nemad arvavad ja ootavad, milliseid võimalusi nad vajavad, et nad ei valiks elamiseks teist piirkonda. Aga ootame väga ka ettevõtjate arvamusi.

Kindlasti pöörame eraldi tähelepanu venekeelsele elanikkonnale, et nad ei jääks kõrvale, kuna see on väga suur osa Ida-Virumaa elanikkonnast ja ka põlevkivisektori töötajatest."

Madis Vasser (Eestimaa Roheliste Liikumine):

"Huvitav küsimus, mis tuleb selgeks teha, on see: mis see üleminek üldse on? Kas täielik väljumine põlevkivienergeetikast või mingisugune osaline väljumine. Kuidas sellist asja koosloomes otsustada, on praegu veel lahtine.

Aga milline oleks siis ideaalne plaan, mis sellest koosloomest välja tuleb? Ideaalne õiglase ülemineku plaan peaks kindlasti olema järkjärguline, mitte üleöö, mis oleks kõige halvem variant. Kahtlemata on tähtis koosloome. Tallinna kontorid on olulised, aga kindlasti on tähtsad ka Narva ja Jõhvi omad. Kolmandaks on tähtis, et üleminek oleks rahaliselt kaetud. Et kohalikud ei peaks muretsema, et äkki tuleb selline plaan, kus nemad peavad selle ülemineku lõpuks kinni maksma. Ja lõpuks peab see plaan olema pikaajaline."

Hardi Murula (Ida-Virumaa omavalitsuste liit):

"Euroopa Liidu rohelepe on Euroopa Liidu uus äriplaan selleks, kuidas aidata Euroopa Liidu majandus uuele arengule. Peamegi nii seda võtma, et rohelepe ei saa olla maailma kliimamuutustest päästmise plaan, sest Euroopa Liidu CO2 emissioon võrreldes ülejäänud maailmaga on väga väike.

Ida-Virumaal ei ole mõtet lahtisest uksest sisse murda ja öelda, et põlevkivitööstus tegutseb siin igavesest ajast igavesti. Loomulikult on põlevkivienergeetika paremad päevad möödas ja juba praegu toodetakse põlevkivist elektrit minimaalselt. See pööre on toimunud rohkem kui viimased kümme aastat, kuid seda pole siiani sihitud meetmetega toetatud.

Kui me tahame luua uut ettevõtlust, siis peame arvestama, et meie peamisteks partneriteks siin on ettevõtjad. Lisaks teadusasutused. Ja nende omavaheline kokkuviimine pole sugugi lihtne ülesanne.