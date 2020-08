JUHTKIRI Peegel omavalitsusjuhtidele ja ka elanikele

Keeruka ja mahuka uuringu tulemusi on võimalik tõlgendada küll mingites piires eri nurkade alt ja ka arutleda, kas küsitletute arv iga omavalitsuse kohta oli piisavalt esinduslik, et anda olukorrast väga tõepärast pilti. Aga üldise suundumusena see peegel ei valeta ning pole kahtlust, et siinsete inimeste rahulolematus kohaliku valitsemisega on tunduvalt suurem kui enamikus teistes Eesti omavalitsustes.