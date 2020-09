Kohtla-Järve tantsumaratonist on saamas traditsioon

Korraldajate sõnul on tantsulaagri peaeesmärk säärasel huvitaval moel suvevaheajale punkt panna, mõttekaaslastega kohtuda, midagi uut õppida, sõbruneda kolleegidega teistest kollektiividest ja valmistuda uueks loomehooajaks. Laagri koordinaator Ainikki Seppar märkis, et kõik kavandatu õnnestus. Tal on väga hea meel Ida-Viru noorte aktiivsuse ja selle üle, et kõik osalejad kolmepäevase maratoni vastu pidasid − tantsiti iga päev kella 10-17.