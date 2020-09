JUHTKIRI Vastastikune patriotism aitaks turismi

Nüüd on aga puhkused enamikul inimestest selleks aastaks selja taga. Valitsus on andnud teada, et palgatoetuse edasine maksmine pole mõistlik. Paljusid turismiettevõtteid sügistalvel toitev riigiasutuste priiskav seminarindus ja konverentsindus püsib suures osas endiselt veel internetis. Iga uus vähegi suurem koroonapuhang, nagu on Ida-Virumaal olnud alates augusti teisest poolest, neelab vähemaks julgust tulla siia pidama avalikke üritusi.