NÄDALA KUJU − Kalev Kallemets

Maailma esimese tuumareaktori loonud Itaalia füüsiku Enrico Fermi järgi nime saanud osaühingu Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets kirjutas sel nädalal Põhjarannikus, et Ida-Virumaa kaalumine võimaliku väikereaktori asukohana tundub loogiline, arvestades piirkonna energeetikaga seotud ajalugu. Fermi Energia, mille nõukogu juhib muuseas endine Eesti Energia värvikas juht Sandor Liive, on juba mitmeid aastaid pidanud Eestis tulevikus tuumareaktori rajamise plaani.

Läänemaalt pärit Kallemets on hinnatud lobist. Ta on reformierakondlasena teinud karjääri nii riigikogu liikme, Viru Keemia Grupi nõustaja, aga ka Eesti geoloogiateenistuse asedirektorina. Ta on näidanud end ka sõnaosava Ida-Virumaa fännina.