Tuntud ja samas tundmatu Eduard Bornhöhe

Minu head sõbrad ja tuttavad, kes on Eestis lõpetanud vene õppekeelega kooli, siiski Eduard Bornhöhest kui kirjanikust väga palju kuulnud ei ole, kuid enamasti on nad tuttavad kultusfilmiga "Viimne reliikvia", mille filmilavastaja Grigori Kromanov lõi Eduard Bornhöhe ainetel.

Võib öelda, et Eduard Bornhöhe (Brunbergi) puhul on tegemist ehk Ida-Virumaa kuulsaima kohtunikuga.

Iisaku muuseumi sarjas "Alutaguse suured kodu-uurijad I" avaldatud teoses "Johannes Kangro loominguline pärand" on olemas peatükk nimega "Eduard Bornhöhe Jõhvis ja Narvas". Sealt selgub, et aastal 1907 nimetati titulaarnõunik Brunberg kohtuministeeriumi käskkirjaga Jõhvi ülemtalurahvakohtu eesistujaks.

Samast teosest selgub, et ülemtalurahvakohtu kantselei (ja ka Eduard Bornhöhe elukoht) oli Jõhvis praeguse Rakvere 7 asuva hotelli Wironia asukohas. Ilmselt selle tõttu otsustasidki hotelli omanikud korraldada näituse Bornhöhest. Tähelepanu väärib, et ka käesoleval ajal on hotellis olemas Bornhöhe tuba. Kohtuhoone, kus õigust mõisteti, asus Puru külas (praegu Ahtme linnaosa).

Mälestusmärgi makett on aga alles. Mulle ei ole teada, et Eestis oleks Eduard Bornhöhele mälestusmärki püstitatud (välja arvatud tema sünnikohas olev mälestuskivi). Võimalik, et ma eksin, sest Bornhöhe on mälestusmärki väärt.