JUHTKIRI Poliitiline trikitamine

Lihtsam vastus oleks muidugi see, et võitlus käib selle nimel, kas Jõhvil õnnestub saada ja jääda ausa ja läbipaistva juhtimisega vallaks, mis on orienteeritud dünaamilisele arengule, nagu me seda üle kümne aasta tagasi nägime, või allutatakse see korruptsioonitunnustega valitsemisstiilile, mille eesmärk on võimulolijate võimalikult suur isiklik heaolu.

Räägitagu mida tahes, ent välja paistab see siiski pehmelt öeldes põhimõttelagedalt.

Selle võitluse käigus oleme me näinud inetuid asju, alates spetsialistide ja lugupeetud juhtide põhjendamatutest vallandamistest kuni häälte ostmiseni ametikohtade ja munitsipaalhangete kaudu.

Need jõud, kes tulid võimule tänavu mõned kuud tagasi ja on väitnud kogu aeg, et just nemad soovivad läbipaistvat ja ausat valitsemist, kus kedagi ei osteta ära hüvede ega ametikohtadega, on sattunud nüüd olukorda, kus poliitiline turbulents võib nad uuesti võimult viia. Ja on arusaadav, et sellises olukorras tehakse tööd, et tagada volikogus endale vajalik häälteenamus. Kuid küsimus on niinimetatud punases joones.