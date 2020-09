Helir-Valdor Seeder: vene valija valib rahvuse, mitte maailmavaate põhjal

Miks Isamaa Ida-Virumaal nii kehv on?

Ajalooliselt on see meile olnud keeruline piirkond. Meil ei ole siin olnud tugevat struktuuri. Aga ühe mandaadi oleme me riigikogu valimistel ikka mõnikord saanud, Erki Nool näiteks.

Kohalikel valimistel on seis olnud veelgi nirum: 2017. aastal panite oma nimekirja välja vaid neljas Ida-Virumaa omavalitsuses. Kogu sellest seltskonnast osutus valituks ainult üks teie kandidaat − Tiit Salvan Toilas. Narvas, Kohtla-Järvel ja Alutagusel jäi Isamaa tulemus alla ühe protsendi. Miks Eestis pikka aega võimul olev erakond ei suuda riigi ühes suuremas maakonnas kanda kinnitada?

Me pole siin väga aktiivselt ja intensiivselt tegutsenud. Energia on kulunud teistesse piirkondadesse. Aga meil on tegutsev organisatsioon siin siiski olemas. Tegelikult võib sama küsimuse esitada kõikidele teistele erakondadele peale Keskerakonna. Väikeste erisustega on Ida-Virumaal samasugune olukord ka neil.

Millest see tuleb, et teistel erakondadel on niivõrd kaalukas maakonnas nagu Ida-Virumaa nii nõrk toetus?

Põhjus ulatub kaugesse ajalukku. Vene valija valib ikkagi väga selgelt keele ja rahvuse, aga mitte maailmavaate põhjal kogu Eestis. Kui me räägime integratsioonist, siis see peaks olema nii keeleline, kultuuriline, olmeline kui ka poliitiline. Poliitilist integratsiooni 30 aasta jooksul toimunud ei ole.

Miks?

Tihtipeale öeldakse, et vaat kui hea, et meil on ikkagi Keskerakond, kes esindab vene valijat. See on hea küll, aga halb on see, et nad on koondunud ühe erakonna taha keele ja rahvuse põhiselt, mitte maailmavaate järgi. See pärineb Edgar Savisaare aegadest, kui vene valijaskond oligi Keskerakonna põhiline valijaskond. See lõi Keskerakonnale püsiva stabiilse vundamendi. Selle juurde tuli pärast tema äraminekut mõnevõrra eesti valijaskonda.

Oleks kõigi huvides, kui ka vene valijad, kes on vaadetelt kas siis sotsiaaldemokraadid, konservatiivid, rohelised või liberaalid, valiksid sama maailmavaatega erakondi.

Muidugi võib kõikidele teistele erakondale, sealhulgas ka Isamaale, ette heita, et on vähe tegeldud vene valijaga. Tänaseks kujunenud olukorras on aga teistel erakondadel vene valijat keeruline kõnetada. Selleks tuleks mõnes mõttes üle hõigata Keskerakonda, mis tähendaks äärmus-populistlikku poliitikat vene valija suunas. Keskerakond pakub ju täna vene valijaskonnale suuresti seda, mida vene valijaskond ootab ning milleks on teda pikka aega psühholoogiliselt, moraalselt ja propagandistlikult ette valmistatud.

Mis see on?

See on näiteks, et koolid oleksid jätkuvalt venekeelsed. Et igapäevane asjaajamine oleks kättesaadav vene keeles ja nii edasi. See on mugav, seda on lubatud ja selles suunas on oma valijaid ka töödeldud. Kindlasti on laias plaanis väga ebapopulaarne inimesi sellest mugavustsoonist välja kõigutada.