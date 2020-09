JUHTKIRI Repinski tagasitulek

Repinskil on valimiseelsel ajal tarvis end Jõhvis taas nähtavaks teha ja selleks on ta juba ennast ette volikogu esimeheks mõelnud. Küllap ta arvab, et valija on poolteise aastaga jõudnud unustada need teod, mida Ossipenko ja Repinski viimase vallavanemaks oleku ajal siin korda saatsid.

Kindlasti on Repinskil tänini Jõhvis toetajaid, kuid neid ei pruugi olla kaugeltki enam nii palju, kui oli eelmiste valimiste paiku. Ta on suutnud aga paraja virvarri tekitada ka kohalike keskerakondlaste seas. Ja kuigi Repinski rääkis Põhjarannikule, et väga paljud keskerakondlased on talle toetust avaldanud, on partei Ida-Viru piirkonna juhidki tema tegevust avalikult kritiseerinud.

Seetõttu saab olema huvitav, kuidas hakkab Keskerakond Jõhvis valimisteks valmistuma olukorras, kus erakonna praegusel Jõhvi osakonna juhil Repinskil on siinsete erakondlaste seas küsitav toetus.