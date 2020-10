JUHTKIRI Ida-Virumaa ninapidi vedamise kaunis monument

Ühelt poolt võiks rõõmustada, põristada trumme ja puhuda fanfaare. Narva kesklinna on kerkinud arhitektuuriliselt huvitav hoone. Et viimaste aastakümnete jooksul on Eesti suuruselt kolmandasse linna rajatud vaid üksikuid uusi suuremaid hooneid, siis on see kahtlemata oluline sündmus. Poliitikud saavad võistelda, kes neist väärib suuremat aupaistet selle eest, et Narva tuleb 15 miljoni euro suurune riigi investeering.