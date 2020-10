Jaanus Villiko: kui ausad me julgeme olla?

Vanad haavad on uuesti lahti tõmmatud. Maakonna elanikkond väheneb, töökohad on ohus, inimeste heaolu samuti ning õhus on väga palju ebamäärasust. Küsimusi on palju, aga neid saab summeerida: mida me praeguses olukorras edasi teeme?

Meile on antud väikene ajavaru, et esimesest ehmatusest üle saada ning pidada omavahel väheke aru. Moodustatud on mitmeid komisjone ning kokku on toodud eri valdkondade esindajaid. Üheks tegevuseks on Ida-Virumaa arengustrateegia 2019-2030 värskendamine, see peaks omakorda koos Ida-Virumaa tegevuskavaga 2015-2030 olema õiglase ülemineku kava alusdokument.

Praegu peame mõtlema korraga nendele tegevustele, mis lahendaksid põlevkivisektorist vabanenud inimeste töökohtade loomise küsimuse ning pakuksid võimalusi ka aastakümne pärast. 25

Maakonna käekäigu huvides on käivitatud nii palju tegevusi, et väga raske on seda kõike korraga haarata. Ida-Virumaa saatuse üle juureldakse isegi Inglismaal Oxfordi ülikoolis, rääkimata Eesti kõrgkoolidest, ning unustatud ei ole ka kohalikke.

Väga huvitava pildi loob meist rahandusministeeriumi veebipõhine arvamuskorje. Olgu öeldud, et tegemist on esialgsete tulemustega. Aga tulemuseks on see, et Ida-Virumaa inimesed on väga rahul mitmekesise ja puhta loodusega, kuid muretsevad kõige rohkem heade ning hästitasustatud töökohtade puuduse üle.

Meil on atraktiivsed vaatamisväärsused ja külastusobjektid, aga piirkonna arengut mitte eriti toetavad kohalikud omavalitsused. Maakonna suureks plussiks on elanike kultuuriline mitmekesisus, kuid noortel pole siin suurt midagi teha, kuna valikud on ahtakesed.

Meie inimesed on haritud ja töökad, aga kvaliteetseid avalikke teenuseid napib. Mugavate ja kiirete transpordiühendustega on kah nii ja naa. Nagu oleks, aga tegelikult ei ole ka. Lisaks võiksime kogukonnana pisut rohkem kokku hoida.

Kui arvamuskorje tulemust vaadata, siis ausalt öeldes ei näe ma põhjust nuriseda. Meil on, mille üle uhke olla. Meie looduskeskkond ei ole kaevandamise tagajärjel täielikult hävinenud, me oleme õppinud seda hindama ja hoidma. Aastakümnetega on välja arendatud külastusobjektid ning kuulsaks räägitud vaatamisväärsused. Me ei ole kaugeltki rumalad ja saamatud.

Meil on Jõhvis vangla, väga üksik pataljon sõjamehi ning silmipimestav kontserdimaja. Meie väikesadamad arenevad jõudsalt ning isegi Narvas on kergliiklusteid rohkem kui kaks kilomeetrit. Juba ammu ei ole tegemist ühele identiteedile rõhuva maakonnaga, vaid me oleme positiivselt mitmepalgelised.

Ida-Viru maakonna arenguvisioon 2030+ ütleb, et aastaks 2030 on Ida-Virumaa maakond majanduslikult hästi arenenud, kiirete transpordiühendustega ning hinnatud elukeskkonnaga regioon, moodustades osa arenevast Soome lahe majanduspiirkonnast.

See kõik on väga tore ja kindlasti ka saavutatav, aga kuidas sinna jõuda, see jääb arusaamatuks. Praegune maakonna arenguvisioon on täis loosungeid. Võib-olla peabki arenguvisioon selline olema, aga kas see meid ka edasi aitab?