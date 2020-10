JUHTKIRI Ametniku poliitiline ohverdus

Oleks ilmselgelt naiivne arvata, et äsja ametisse asunud vallavalitsus on kahe nädalaga ise tulnud selle peale, et arhitekti neil tarvis pole, küll aga kolme nõunikku. Seda enam, et ükski kolmest vallavalitsuse liikmest ei saa öelda, et ta oleks kuigivõrd kursis Jõhvi omavalitsuse töö eripäradega. Need otsused on teinud hoopis teised inimesed ja kahjuks on motiivid ka ilmselgelt läbinähtavad. Lihtsalt seekord otsustati mitte minna labase vallandamise või töösuhte "kokkuleppel" lõpetamise ja selle helde kinnimaksmise teed, nagu eelmises Ossipenko-Repinski koalitsioonis harrastati.