Jaak Aab: Jõhvis toimuv ei jäta Keskerakonnast ilusat pilti

Miks on Martin Repinski jätkuvalt Keskerakonna liige?

Kelleltki pole tulnud sellist küsimuse püstitust. Keskerakonna juhatuse liikmena võin öelda, et me pole kordagi arutanud Martin Repinski personaalküsimust.

Personaalküsimusi arutame me siis, kui keegi juhatusest või piirkonnast esitab selle. Seda küsimust ei ole keegi esitanud.

Tänavu juunis heitis juhatus Keskerakonnast välja kaks siinset liiget [Eduard Easti ja Arthur Sepperni] selle eest, et nad tahtsid umbusaldada erakonnakaaslasest Jõhvi vallavanemat Max Kauri. Tagandamine ei läinud tookord läbi. Küll aga nüüd septembris, kui selle korraldas oma erakonnakaaslase vastu Martin Repinski, kes ise ei eitagi seda ja on jätkuvalt Keskerakonna liige. Kus teie põhimõtted on?

Ega see nüüd mulle kui juhatuse liikmele rõõmu ei tee, et sellised võimumängud käivad. Päris tõsiselt ei tee. Kohalik omavalitsus vajab ka mingit stabiilsust ja mõistlikku arendamist. Aga ma ei ole nende kohapealsete detailidega nii hästi kursis. Need vahetused toimuvad tihti ka isiklike ambitsioonide tõttu.

Pigem on nüüd küsimus selles, kas kohalik osakond või piirkond näeb selles probleemi.

Keskerakonna Ida-Viru piirkond on toimuva suhtes valjult pahameelt avaldanud ja tauninud avalikult Repinski tegevust Jõhvis. Aga neid ei kuulata.

Ma tean. Ma olen ka rääkinud nendega. Aga siis nad peaksid selle konkreetselt tooma juhatuse ette. Siis saab arutada.

Kuidas te erakonna juhatuse liikmena vaatate sellele, et Repinski tegi Keskerakonna nimel Jõhvis võimuliidu sellise valimisliiduga, mille liidri Nikolai Ossipenko üks firma on jõustunud kohtuotsuse põhjal teeninud naaberlinnalt Kohtla-Järvelt miljon eurot kriminaalset tulu ja tema teised firmad on toime pannud sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid maksupettusi?

Ta ise volikogus ei ole.

Aga keegi, sealhulgas ka Repinski, ei eita, et tema juhib seda valimisliitu. Kas sellise tegelasega koos poliitika tegemine on Keskerakonna jaoks normaalne või eesmärk pühitseb abinõu?

Need on nüüd kohalikud jagelemised. Mina ei taha detailides seda kommenteerida. Mina tahaksin näha, et Keskerakond läheks siin järgmistele kohalikele valimistele oma nimekirjaga ja teeks võimalikult hea tulemuse ega peaks manööverdama võimu nimel.

Tuleb välja, et kui oma erakonnakaaslane saab vallavanemana ametisse, siis ütlete, et see on meie vallavanem, kui aga tekivad jamad, siis distantseerute ja ütlete, et see on kohalik asi, millesse juhatus ei sekku.

See on kahe otsaga asi. Tegelikult tuli siia ka vallavanemaks pikaajaline Keskerakonna liige. Ei saa öelda, et Keskerakonda võimul ei ole.

Ta ei ole võimul Keskerakonna häältega. Jõhvi volikogus on üks keskerakondlane ja tema on opositsioonis ega hääletanud uue vallavanema ametisse määramise poolt. See vallavanem sai ametisse Ossipenko valimisliidu ja Keskerakonnast hiljuti vääritu käitumise pärast välja visatud inimeste häältega.