Priit Palmet: Iisaku gümnaasiumi taaskäivitamine õnnestus

Eks see ju ikka väike ime on, et ühes Eesti hõredamini asustatud piirkonnas, Alutaguse metsade vahel Ida-Virumaal tegutseb endise Eesti koondise mängija korvpallikool ning lisaks keskhariduse omandamisele on siin koolis võimalus saada ka väga kvaliteetset korvpalliharidust.

Oma toetust Iisaku gümnaasiumi ja Reinar Halliku tegemistele on avaldanud nii peaminister kui vabariigi president.

Erinevate poliitikutega kohtudes on alati pakutud ka lahendusi gümnaasiumi rahastamiseks riigi poolt. Väljapakutud variantidest on alati toetust leidnud lahendus, et Iisaku gümnaasiumi korvpalliakadeemia rahastus võiks olla sarnane Audentese spordikooli omaga, mida riik praegu rahastab. Praegu mul kahjuks aga puudub informatsioon, et vallajuhid oleks riigiisadega läbirääkimisi jätkanud.

Kas Iisaku gümnaasiumi ja korvpalliakadeemia pidamine on kallis?

Kooli õpilaskodus elavad õpilased maksavad oma kulud kõik ise kinni, nii majutuse kui toitlustuse.

Õpilaste arvu kasv on vähendanud valla poolt õpetajatele makstava palgaraha osa 2019: 62 587 eurot, 28 õpilast 2020: 42 368 eurot, 42 õpilast 2021: 27 796 eurot, 48 õpilast

Riigi toetus koolidele on otseselt seotud koolis õppivate laste arvuga. Ehk siis mida rohkem lapsi, seda rohkem raha. Suurem õpilaste arv vähendab jõudsalt valla kulusid. Kuna laste arv on tõusnud 136-lt 187ni, siis on gümnaasiumi pidamine vallale palju odavamaks läinud.

Suurtes gümnaasiumides ei pea kohalik omavalitsus oma eelarvest õpetajate palgaraha juurde panema, kuna riigi toetus katab kõik kulud. Iisakus on aga gümnaasiumiõpetajate riigipoolsele palgafondile omavalitsus alati peale maksnud. Nüüd aga, kui õpilaste arv suureneb, väheneb ka valla koormus.

Teiste omavalitsuste lapsi õpib praegu Iisakus 39, nendest 20 on põhikoolis ning 19 gümnaasiumis. Omavalitsused maksavad meie valla eelarvesse riigi kehtestatud summa, mis on 92 eurot kuus õpilase kohta. Kokku saame sellel aastal teiste laste koolituskulude katteks omavalitsustelt 43 060 eurot.

Riik annab koolidele toetust veel õpetajate koolituskulude katteks, õppekirjanduse soetamiseks, õpilaste koolilõuna kulude katteks, koolijuhtide palgarahaks jne. Põhimõte riigi rahastamisel on ikka sama, et mida rohkem õpilasi, seda suurem summa.

Koolimaja ülalpidamine − küte, elekter, remont, koristamine jne − on muidugi omavalitsuse enda kulu. Iisaku gümnaasiumi suur hoone nõuab suhteliselt palju ülalpidamiskulusid, kuigi pärast hoone hiljutist renoveerimist on koormus siiski palju langenud.

Iisaku gümnaasium on leidnud oma Nokia

Mujal Eestis ringi liikudes küsitakse Iisaku gümnaasiumi ja Reinar Halliku korvpalliakadeemia kohta päris palju. Alati soovitakse edu ning tahetakse võimaluste piires aidata.

Poliitikud toovad Alutaguse vallas toimuvat haridusmuudatust heaks regionaalpoliitika ja integratsiooni näiteks ning koolijuhid imestavad, kuidas väikese sündimusega ja ühes Eesti hõredamini asustatud vallas on järsku kooli õpilaste arv hüppeliselt tõusma hakanud.

Suur tänu Reinar Hallikule ja koolidirektorile Külli Guljavinile, kes koos oma meeskondadega on vahepeal varjusurmas olnud koolile eluvaimu jälle sisse puhunud.

Loodan väga, et oskame saavutatut hinnata ja hoida.