Marek Sammul: plaan E Ida-Virumaale

Rohepöörde ja õiglase ülemineku valguses on maakonna arenguks pandud kokku hulk erinevaid ja oma tähtsuselt võrdseid arenguvisioone: plaan B keskendub ärile, plaan C süsinikumajandusele, plaan G taastuvenergiale ja rohemajandusele.

Tõenäoliselt on paslik mõelda nende kõrval ka plaan H-le, kuna vesinik on kiiresti populaarsust kogumas tuleviku energiakandjana. Aga kindlasti on vaja nende kõrvale tõsta plaan E (education) maakonna hariduselu arendamiseks.

Ida-Virumaal on vaja aidata kõrgharidusasutused välja pidevast rahahädast, et nad saaksid keskenduda uute, ennekõike magistritaseme õppekavade arendamisele ning selle baasilt ka uurimisrühmade tugevdamisele.

Haridusel on nimelt võtmetähtsus kõigi teiste plaanide teoks saamisel. Ei äris, tööstuses ega üheski teises eluvaldkonnas ole lootust edu saavutada ilma haritud inimesteta. Samuti on haridus tänapäeval üha olulisem elukeskkonna ja -koha atraktiivsuse määraja.

Kõrgelt haritud, hea enesejuhtivusega ja suure uudishimuga inimesed toovad maakonda uusi teadmisi ja loovaid ideid, mida ettevõtlikult ellu rakendades saab paikkonna elukvaliteeti tõsta ning uusi ja suure lisandväärtusega (loe: kõrgepalgalisi) töökohti luua. Ja samas, kui hariduselu kiratseb, on see paljudele noortele põhjus mujale − paremate koolide juurde − kolimiseks, sest hea haridus määrab tänapäeval suurema osa inimese edust, tema ametist ja sissetulekust kuni tervise ja elueani välja.

Siinkohal peab korraks põikama selle juurde, mis protsessid õieti praegu neid plaane koostama on ajendanud. Kõige taga on selge arusaam, et lähima paarikümne aastaga põlevkivil põhinev tööstus samas mahus jätkata ei saa. Probleemi tuum on süsinikuheites, mis sellise tööstusega tekib, ning Euroopa Liidu otsuses atmosfääri saastamist radikaalselt vähendada. Protsess on möödapääsmatu, sest sellest sõltub meie kõigi elukeskkonna seisund ja elukvaliteet.

Ometi on otsusel ka varjukülg ning tööhõive hoidmiseks tuleb põlevkivil rajaneva tööstuse tagasitõmbumine kompenseerida uute ja säästlike ettevõtetega. Sellist ümberkohanemist peavadki toetama õiglase ülemineku tegevused ja rahastus. Ehk veel kord ümber sõnastades: sisuliselt me kõneleme monofunktsionaalse (põlevkivitööstusel põhineva) maakonna ettevõtluse ümberkujundamisest mitmekesiseks ja loodushoidlikuks.

Kui me soovime, et see uus ettevõtlus oleks ka suure lisandväärtusega, st pakuks hästi tasustatud töökohti, siis on vaja ühtlasi panustada tootmise automatiseerimisse, IKT sektori arengusse ja leidlikesse uutesse arenguvaldkondadesse, mida me ehk praegu ennustadagi ei oska. Siin tulebki mängu hariduse tähtsus.

Nii automatiseerimise lahendused, IKT sektori arendused kui ka uued säravad ideed kasvavad ikka välja ennekõike ülikoolide juurest. Või ükskõik, kus nad ka tekivad, siis arenduse lõpule viimiseks on ikka enamasti vaja pöörduda ülikoolide poole. Me räägime põhimõtteliselt täiesti teistlaadi tööjõu vajadusest võrreldes seniste suurtootmistega. Enam ei ole tähtis tööealiste inimeste suur hulk. Heade investeeringute kohale meelitamiseks on üha tähtsam väga heade oskustega nutikate inimeste olemasolu.