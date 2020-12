JUHTKIRI Ida-Viru paraadala allakäik

Selle ajaga võrreldes on praegune seis üsna trööstitu. Narva jäi ainsana õlekõrre abil meistriliigasse püsima, Kohtla-Järve lendas esiliiga kindla punase laternana tugevuselt kolmandasse liigasse, ülejäänud mängivad veelgi madalamates seltskondades. Midagi silmapaistvat pole korda saatnud ka Ida-Viru naiskonnad. Hea, et noorte seas on jalgpalliharrastajaid palju, kuid ega noortevõistkondadegi seas midagi väga säravat sellest aastast sõelale jäänud.

Ühelt poolt näitab selline seis, et mujal Eestis on jalgpalli arendamine viimastel aastatel õnnestunud paremini kui Ida-Virumaal. See puudutab nii taristu − staadionide ja hallide ehitust, aga ka treenerite tööd ja klubide tugevdamist. Samas peegeldab see ka Eesti regionaalpoliitilist olukorda, kus üha rohkem elust, inimestest ja rahast koondub Tallinna ja Tartu.