Kas olete mures, et õiglase ülemineku kavast Ida-Virumaale kavandatavatest investeeringutest kultuurile langev osa on liialt väike?

Jah, eks see niimoodi on. Õiglase ülemineku ja ka teisi fonde vaadatakse ikka väga majanduskeskselt. Tegelikult on majanduse struktuur muutunud ja selles on ka kultuuril senisest suurem osa, nii loomemajanduse kui ka turismiga seoses.