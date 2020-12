JUHTKIRI Valijale tema enda rahaga kosja tulek

Need, kes on parajasti võimul ja saavad jõulude eel sellise "kommiraha" laiali pildumises osaleda, räägivad tõemeelselt, kuidas nad tegelevad regionaalpoliitikaga; need, kes parajasti opositsioonis on, nimetavad toimuvat avaliku raha eest häälte ostmiseks. Tõsiasi on aga, et kui rollid muutuvad, siis läheb kõik vanaviisi edasi, ainult et katuseraha praegustest kriitikutest on saanud selle pooldajad ja vastupidi.

Ühelt poolt tasub ju tõesti heameelt tunda, et järgmisel aastal tuleb ka Ida-Virumaale pool miljonit eurot lisaraha, mis riigieelarve hämarates soppides muidu kes teab mille peale lihtsalt ära kuluks. See, kuivõrd põhjendatud need valikud on, jääb alati vaieldavaks. Kui Keskerakonna juhatuse liige Tõnis Mölder ütles, et katuserahaga toetatakse eelkõige neid valdkondi, mis on saanud kannatada koroonaviiruse leviku tõttu, siis on küsitav, kas Ida-Virumaal suurima toetuse saanud pühapäevakooli ehitus on just kõige suurem abivajaja.