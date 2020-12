Anneli Lamp: tahaksin rääkida armastusest

Mu enese kõikehõlmav armastus algab aastaaegade armastamisest. Armastan ka praegust pimedust. Kuidas me valguse ära tunneksime, kui pimedust poleks? Mõni nädal veel ja juba hakkabki päev pikenema ja aeg kevade poole liikuma. Jälle ootab ees kevadise tärkamise ime. Igal kevadel vaatan ja ei jõua ära imestada, mis kõik mullast võrsuda võib. See aastaring, mis olnud mu elu jooksul nii omane ning turvaline, muutub küll kahjuks järjest ebastabiilsemaks. Vanaema kasvatas mind teadmisega, et kord saabub maailma lõpp. Isegi märgid olid teada. Näiteks roosa lumi. Kui ma ühel talvisel päikeseloojangul avastasin, et lumi ongi täiesti roosa, küll mu väike süda siis alles muretses. Maailma lõpp tol korral ei tulnud, aga mina sain selgeks, et miski pole igavene siin ajalikus elus. Pakutud on, et ehk luule päästab maailma. Vaevalt. Siiski on lohutav mõelda, et meil on veel võimalus armastada, luulet lugeda-kirjutada ning puid istutada. Kõike seda ma teen, kuni aega antud.