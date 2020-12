NÄDALA KUJU − Jüri Ratas

Eks oleme juba mitu aastat peaminister Jüri Ratase suust kuulnud, kuidas Ida-Virumaa on valitsuse jaoks tähtis, suisa prioriteet number üks, millega tegelda. Siiski pole need "tegelemised" seni kuigi palju villa toonud, pigem on põlevkivisektoris jätkunud töökohtade kokkutõmbamine, teenindavatest firmadest rääkimata.