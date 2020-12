Heiki Luts: Narva-Jõesuu metsad aktsiate vastu

Loo alguses sai mainitud, et majanduslikus mõttes võib metsa vahetamisel aktsiateks isegi iva sees olla. Linnale kuuluvate varade üleandmine ei ole arusaadav ja läbipaistev, volikogu istungil ei ole kordagi arutatud, millisena soovib linn oma varasid tulevikus näha. Kas tulevikus hakkab üleantavat metsa majandama üks otsustajatest? Niikaua kui ei ole vastuseid, on positiivne otsus raske tulema. Novembrikuu Narva-Jõesuu volikogu istungil oli päevakorras näiteks Narva-Jõesuu linnasauna võõrandamine ühe euroga oma kommunaalettevõttele põhjusega, et linnal ei ole sauna vaja. Mis mõttes Narva-Jõesuule ei ole sauna vaja? Linnasaun ei ole majandus-, vaid sotsiaalvaldkonna tegevus, sest Narva-Jõesuus on veel kümneid eluasemeid, milles puudub elementaarne pesemisvõimalus.

Ma ei kahtle selles, et praegune Narva-Jõesuu otsustajate tagatuba pingutab viimseni ja valla mets läheb varem või hiljem linnalt ära. Selleks on moodustatud vajalik toiduahel, määrates mitte spetsialistid, vaid vajalikud inimesed linna äriühingute või sihtasutuste tasulistesse juhtorganitesse või antud linna vara soodustingimustel kasutada. Pole kahtlustki, et on paigas metsa majandamisest tegelikud kasusaajad. Me ei saa olla kindlad selles, kas volikogu esimees on üks kordki ka volikogu istungiks ette valmistunud ning teab, mitu häält on vaja mingi otsuse vastuvõtmiseks, ja kas lõpuks suudab seitsmeteistkümneni vajalikud hääled kokku lugeda.