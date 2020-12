NÄDALA KUJU − Hardi Murula

Hardi Murulal on ametikoht, mis esimese ütlemisega ilmselt pähe ei jää: Ida-Virumaa omavalitsuste liidu õiglase ülemineku platvormi koordinaator. Nimetus nimetuseks, aga just Murula on juba rohkem kui aasta aega näinud kõvasti vaeva selle nimel, et Ida-Virumaal oleks tulevik helgem ja maakond Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist terenduvaid sadu miljoneid eurosid võimalikult targalt ja tulemuslikult kasutaks.