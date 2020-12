Signe Viimsalu: vanaduspension muutub uuest aastast paindlikumaks

Samuti saab vajaliku staaži olemasolul jääda pensionile kuni viis aastat enne ametliku vanaduspensioniea saabumist. Sel juhul on igakuine pension sarnaselt senise süsteemiga veidi väiksem. Paindlik pension vahetab aastaks 2026 tasapisi välja ka enneaegse ehk kõnekeeli eelpensioni. Suurim erinevus viimasega on see, et paindlik vanaduspension lubab samal ajal pensioniga saada töötasu. Muutuvad ka varem pensionile jäämisel rakenduvad vähendusprotsendid.