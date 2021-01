Vaadates meedia reaktsiooni ning seda, kui põhjalikult ajakirjanduses Narva linnapea vahetust käsitletakse, võib jääda mulje, et Katri Raigi valimist piirilinna juhiks on üle tähtsustatud. Sest on ju selge, et üleöö linnapea vahetus mingeid järske muutusi endaga kaasa ei too, ning küsimus on seegi, kas ja kui palju jõuab uus meer enne oktoobrikuiseid valimisi üldse olulist korda saata.