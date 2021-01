Erik Gamzejev: kaalul on rohkem kui Narva

Tahtmata panna Narva värske linnapea õlule lisapingeid, on tema suure tähelepanu all oleval üritusel kaalul rohkem kui ainult Narva linna käekäik ja tulevik. Selle õnnestumine või äpardumine mõjutab suuresti ka teisi selliseid omavalitsusi, kus on Eesti Vabariigi demokraatia tingimustes õnnestunud aastakümneid viljelda jaga-ja-valitse-stiilis poliitikat.

Raigil tuleb välja rookida need valitsemisvõtted, mida ta on ise Narva volikogus opositsioonis olles aastaid teravalt tauninud. Samal ajal tuleb arvestada, et sadulas võimaldavad tal püsida teiste seas ka need saadikud, kes on olnud senise valitsemissüsteemi elushoidjad ja nautijad.

Teiste seas näiteks ka keskerakondlane Tarmo Tammiste, kes oli ligi paarkümmend aastat Narva linnapea ning kes hakkas eelmise võimu peale vimma kandma pärast seda, kui ta ise üle parda heideti. Ühel hetkel sai temalgi sellistest valitsemismeetoditest mõõt täis. "Kui ma nägin, et asju väänatakse juba kõvasti üle, siis mulle aitas," on ta Põhjarannikus meenutanud oma vastuhakku Aleksei Voronovi valitsemissüsteemile, mis püsis selle ninamehe korruptsioonikuritegude eest vangi sattumisest hoolimata kuni tänavuse sügiseni. Nüüd tuli Narva volikogus Tammiste-sugustest kirgastunutest võimupöörde tegemiseks kriitiline mass kokku.

Kui Narval õnnestub teha positiivne pööre, siis aitaks see suure tõenäosusega tuua kaasa häid muutusi ka teiste linnade valitsemises ja eluolus.

Aga oht kellegi isiklike huvide miiniväljal linnapea kohalt lennata varitseb Katri Raiki igal sammul. Aastatega kujunenud harjumused ja arusaamad linna võimu juures olemise mõttest ei muutu kiiresti. Väga iseloomulik kinnitus selle mõtteviisi kohta, et võimul olek peab andma otsest isiklikku kasu, oli eelmise aasta lõpus Narva munitsipaallehes ilmunud endise volikogu aseesimehe Larissa Olenina artikkel, kus ta pahandas, kuidas küll mitmed saadikud söandasid nüüd poolt vahetada, kui eelmine võim oli kindlustatud neile kõik, mida nad vaid ihkasid.

Pealtnäha on sellise valitsemisviisi muutmine lihtne, aga selle elluviimine on justkui kaardimaja liigutamine.

Üks olulisemaid küsimusi on, kuidas täidetakse omavalitsuses avalikud ametikohad. Kui palju tehakse seda sisuliste avalike konkurssidega ja püütakse tööle saada tõepoolest parimaid võimalikke asjatundjaid või on esmatähtis saada linna palgale oma sugulased, tuttavad ja kommunaalpoliitika kaasvõitlejad. Esimene variant peaks kaasa tooma linna kiirema arengu ja parema üldise eluolu. Teine keskendub võimu kindlustamisele valimistel ja tagab parema elu valitutele. Kui selle kõrvalt mahti jääb, siis tehakse midagi ka avalikkuse huvides.