See on näide sellest, kui keeruline on inimestes kinnistunud info mõjutamine.

Aastate jooksul on riik juurutanud erinevaid infotelefone alates tasuta perearstiliinist ja lõpetades keskkonna- või maanteeinfoga seotud numbritega. Eesmärk ikka see, et inimesed annaksid teenistustele teada, kui keegi abi vajab või kui nad märkavad, et kusagil on midagi valesti ja tarvis oleks sekkuda.