Naljaga pooleks võiks öelda, et piisas Kohtla-Järve põlisel opositsionääril Eduard Odinetsil saada sotside ridades riigikogu liikmeks, kui juba kolmandal päeval kukkus valitsus. Ta leiab, et kujunenud olukorras polnud peaminister Jüri Ratasel muid variante. Ta ise sooviks riigikogus päevapoliitikast rohkem keskenduda riigi pikaajaliste arengute kujundamisele ja usub, et selle töö olulisust on võimalik ka valijale selgitada.