Kas aga skulptuur, mille eest on makstud 70 000 eurot, peaks lõpuks maanduma prügimäel või kusagil angaaris, on juba uus küsimus. Muidugi tuleb austada laulja lähedaste arvamust, kuid Ida-Viru turismiedendajad on leidnud, et sellele kujule oleks sobiv koht Kreenholmi õuel, kus paar aastat tagasi toimusid ülimenuka lavastuse "Kremli ööbikud" etendused. Selle keskne tegelane oligi Jaak Joala.

Jaak Joala skulptuuri oleks patt raisku lasta, seda enam, et sellele on nii palju turundust tehtud, et tegemist on juba praegu korraliku turismimagnetiga, millel on olemas arvestatav oma lugu. Pealegi võib öelda, et selle kuju Ida-Virumaale toomisel oleks tegu juba taaskasutusega, millel on ju tänapäeval vägagi positiivne kuvand.