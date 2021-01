Messurme Pissareva: kuidas parandada hooldustööde kvaliteeti Jõhvis?

Lumise ilmaga on töövõtja kohustatud vabastama sõidutee äärekivist äärekivini; kui äärekivi puudub, siis on puhastusala piir sõidutee äärekivi serv pluss üks meeter äärekivi mõlemal küljel. Kiilasjääga võitlemiseks on vaja kasutada puistematerjali läbimõõduga 2-6 mm, kloriidide kasutamine ülekäiguradadel ja kõnniteedel on keelatud. Samuti on keelatud ladestada või hoida kloriididega lund haljasaladel, kus kasvavad puud ja põõsad.

Teiste omavalitsuste praktika näitab, et koostöö mitme hooldusettevõttega on positiivne.

Linna teede ja tänavate hooldusega tegelev ettevõte ei saa lumesadude ajal oma ülesannetega hakkama. Kui põhiteed puhastatakse reeglitega kehtestatud aja jooksul enam-vähem korralikult, siis sisehoove ja jalakäijate radu ei puhastata kohe ning kõikjal, hooldustööde lubatud normidest rääkimata.

Eelmisel suvel, kui puutusime kokku muru niitmise probleemiga, juhtisime partneri tähelepanu sellele, et ettevõte ei tulnud tarnelepingu tingimustega toime. Oli vestlusi, vormistati puuduste aktid, vallavalitsus kohaldas isegi sümboolset trahvi 960 eurot.

See ei olnud poliitiline küsimus, vaid lihtsalt vahend, et pöörata partneri tähelepanu sellele, et tööde kvaliteet peab olema nõutaval tasemel. Peagi tühistas võimule tulnud koalitsioon trahvi, ent teenuste kvaliteet ei paranenud.

Töövõtja väidab, et firmal on piisavalt sõidukeid ja mehhanisme, et osutada teenuseid Jõhvis, Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Jõgeval, kuid samas näitab koristamise kvaliteet vastupidist. Ilmaennustuse järgi tuleb lund veelgi, kuid mida peaksid elanikud tegema?

Jõhvi teede ja haljasalade kolmeaastane hooldustööde leping OÜga N&V lõpeb järgmise aasta jaanuaris. Juba täna tasub mõelda sellele, kas Jõhvi vallal oleks mõistlikum kaasata korraga mitu teenindusettevõtet.