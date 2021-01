Kogu sellest jutust said need, kes asjast vähegi teavad, aimu, et uue valitsuse eestkõnelejad kuigi põhjalikult seda teemat ei valda. Nad teavad, et põlevkivitööstus on paha, vanamoodne ning sel pole tulevikku. Seda, et olevikus toob see nii riigile kui Ida-Virumaa elanikele sisse sadu miljoneid eurosid, ei peeta kuigi oluliseks. Selle asemel räägitakse müstilistest tulevikutehnoloogiatest, mis uduses tulevikus neid töökohti asendama hakkavad.