JUHTKIRI Lööb, järelikult ei armasta

Sellest probleemist rääkides politseil üks silm nutab, teine naerab. Sest tõesti, pole ju midagi rõõmustavat selles, kui suhtevägivalla numbrid on nii kõrged, ja omada üle riigi sellist "kuldmedalit" pole justkui mingi auasi. Samas näitavad kasvavad statistikanumbrid ka seda, et inimesed teatavad juhtumitest üha rohkem. Sest miski ei anna alust arvata, et varem oli perevägivallajuhtumite arv väiksem, kuigi politseinumbrid seda näitavad. Lihtsalt need ei jõudnud koduseinte vahelt kaugemale. Õiguskaitseasutused ütlevad, et perevägivallast annavad aina rohkem teada naabrid ja sugulased, ohvrid iseenesest mõista. See ei näita midagi muud kui inimeste teadlikkuse tõusu ning usalduse kasvu riikliku süsteemi vastu. Et ohver ei jää pärast politsei sekkumist abita, et taas vägivalla küüsi langeda. Tänaseks on üle Eesti rajatud selleks varjupaiku, aga ka kortereid, kuhu paigutada perest eemaldatud rusikakangelane.