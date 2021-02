Hooldekodude turvalisus on viimasel ajal olnud avalikkuse püsiva tähelepanu all. Mõistetavalt eelkõige koroonaviiruse leviku tõttu, sest on ju sealsed asukad üks kõige suuremaid riskirühmi, kelle elu kuri viirus otseselt ohustab. Et see pole lihtsalt teoreetiline jutt, näitas järjekordne viiruspuhang Alutaguse hoolekeskuses, kus eelmiselgi aastal koroonakolle möllas ning ka inimelusid nõudis.