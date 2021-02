NÄDALA KUJU − Ahti Asmann

Asmanni signaal on suunatud eelkõige Eesti poliitikutele, et nad oma riigi huvide ja majanduse käekäigu eest Euroopa Liidus seisaksid. Rohelisema majanduse poole tuleb loomulikult liikuda, aga seni, kuni õli järele on olemas maailmaturul nõudlus ning see toidab arvestatavat osa Ida-Virumaast ja toob tulu riigikassasse, oleks rumal kunstlikult kiirendada selle tööstusharu väljasuremist. Seda enam, et palju räägitud niinimetatud uuest majandusest on Ida-Virumaal esialgu olemas põhiliselt vaid ideed ja unistused, mille teoks saamine lähiaastatel on rohkem kui küsitav.