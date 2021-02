Erik Gamzejev: kuhu kadusid Keskerakonna toetajad Ida-Virumaal?

Jaanuaris moodustunud uuelt valitsuselt võinuks oodata selgeid sõnumeid, milliseid samme on Ida-Virumaal plaanis ette võtta, et anda hoogu tööpuuduse vähendamisele. Selle asemel kõlas kaamerate ees rahulolevalt Keskerakonna aseesimehelt Mailis Repsilt põhiuudisena, et põlevkivitööstusele on plaanis kriips peale tõmmata juba aastatel 2035-2040. Selle asemele on uuel valitsusel plaanis hakata välja töötama Ida-Virumaa uut sotsiaalmajanduslikku mudelit.

Abivajajat lükati abistamise asemel kuristikule lähemale. See on umbes sama kui teatada rannakaluritele, et me võtame teilt paadid ja võrgud ära, kuid hakkame mõtlema, millise teemapargi me kunagi teile siia loome.

Ida-Virumaal ei ole rohepöörde ja uue majanduse vastu midagi. Aga halb on see, et kui vana majandus läheb aina kasvava hooga kinni, siis oodatud uus majandus kipub jääma põhiliselt mõtteuidanguteks ja visioonideks, mis toidavad ehk selle koostajaid, aga mitte kohalikke inimesi.

Keskerakonna toetuse kukkumine Ida-Virumaal 21 protsendile jaanuari lõpuks on loogiline ja ootuspärane tulemus. Seda võimendavad lisaks keskerakondlaste omavahelised kraaklemised Ida-Virumaal.

Tõsiasi on ka see, et Keskerakonna varasemate Ida-Viru liidrite sära on tuhmumas. Mihhail Stalnuhhin ei ole enam kaugeltki sama aktiivne kui veel viis või kümme aastat tagasi. Valeri Korbi sõnavõtud kipuvad meenutama mõminaräppi, millest on keeruline aru saada. Narva volikogu keskfraktsiooni endise juhi Aleksei Voronovi saatis kohus vangi, Kohtla-Järve endist linnapead Jevgeni Solovjovi karistas kohus korruptsiooni kuritegude eest viieaastase tingimisi karistusega. Martin Repinski teeb Jõhvis selliseid pööraseid ratsukäike, millest enam tema enda toetajadki aru ei saa. Abiväeks on Keskerakond Jõhvi komandeerinud Valgas töötuks jäänud parteikaaslased.

Yana Toomi Ida-Virumaale kandideerima toomine oli aastaid tagasi nutikas käik, aga temagi puhul on kinnitust saanud Hando Runneli tõdemus, et laenatud kandlega kaua ei mängi...