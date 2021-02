Mihkel Nestor: äärmuste aasta ka Eesti ekspordis

Eelmisel nädalal avaldas statistikaamet detsembri ekspordinäitajad, mis võimaldab ühtlasi kokku võtta kogu möödunud aasta väliskaubanduses. Etteruttavalt võib öelda, et mingisugusest ühtsest 2020. aastast on rääkida keeruline: kui 12 kuu jooksul kokku kahanes Eestis toodetud kaupade müük välisriikidesse 0,5%, siis selle perioodi sisse mahub koroonakevade 17% langus teises kvartalis ja 18% kasv aasta lõpus neljandas kvartalis. Samamoodi saab ekspordi käekäigule anda väga erinevaid hinnanguid, kui vaadata seda konkreetsete tööstusharude, kaubagruppide või sihtriikide lõikes.

Mineviku asemel on mõistagi palju põnevam see, kuidas läheb eksportival sektoril tänavu. SEB majandusprognoosis oleme arvestanud üsna tubli 5% kasvuga. Lootust kiiremaks kasvuks annab juba mullune madal võrdlusbaas. Kuigi koroonaviirus pole kuhugi kadunud, läks eksportival tööstusel 2020. aasta esimeses pooles nii halvasti, et selle tulemuse ületamine ei tohiks kuigi keeruliseks osutuda.

Aasta teises pooles ootame aga ennekõike teenuste ekspordi vähemalt osalist taastumist, mis kriisieelsetel aegadel andis umbes kolmandiku Eesti koguekspordist. Kuigi ebakindlust on õhus veel küllaga, on tõenäoline stsenaarium siiski see, et inimesed soovivad esimesel võimalusel naasta oma seniste tarbimisharjumuste juurde. Loodame, et 2021. aasta seda ka võimaldab.