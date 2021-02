JUHTKIRI Ohtlik gaas ja inimeste teadlikkus

Eestis kasutab üle 30 000 majapidamise gaasil töötavaid veesoojendeid. Üks probleem on, et paljud neist on siiani nõukogudeaegsed, ehkki juba 2005. aastast kehtib seadus, mis keelab üle 15aastaste gaasiseadmete kasutamise. Ent ametkondadel puudub ülevaade, mis seisus need seadmed on − pilt on kindlasti kirju. Ja pole ju küsimus pelgalt seadmete vanuses, vaid ka nende paigaldamises ja hoolduses.

Riik on teinud eluruumides, kus kasutatakse gaasiseadmeid, kohustuslikuks vingugaasianduri olemasolu, kuid paraku on kahtlane, et enamikus sellistes eluruumides see väike vidin olemas on.