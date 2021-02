Anneli Lamp: prügi pole oluline

Kurb meel on. Süda valutab ju. Tahaks midagi teha. Keskkonnateadlikud inimesed sordivad prügi ja püüdlevad pakendivabade ostude poole. Ja siis on kusagil need rahatähtedest silmaklappidega kuningad, kelle pärast võivad prügimäed jumala rahus Uikala metsade vahel aina kasvada.

Mis koht see mets ka üldse on? Paras paik prügi maha panemiseks. Kahtlen, kas kommunaalkuningatel ja hallidel kardinalidel on halli aimugi Uikala küla ajaloost: sääl on elanud inimesed, kasvanud suured suguvõsad, peetud põldu ja elatud prügivaba elu. Sääl oli vääriselupaik enne prügi leiutamist. Enne heaoluühiskonna tarbimis- ja plastikultust.

Mäletan lapsepõlvest Uikala eidekesi, endisi taluperenaisi, pikki kilomeetreid Jõhvi poodi käimas, kaks kokku seotud suurt riidekotti leibadega üle õla. Üks kõhu peal, teine selja taga. Siis, kui heeringas, Doktorivorst ja klaaskommid pakiti lihtsalt paberisse ja piimapudelid poodi tagasi viidi.

Uikala on mu naaberküla, kuigi ma säält ühtki inimest ei tunne, ja tükike minu isamaast. Ei saa vait olla ega sõrmi paigale sundida. Klõbistan oma isamaatunde klaviatuuri sisse just enne 24. veebruari. Ei taha ju, et isamaast saaks suur prügimägi.