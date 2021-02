Spordivõistlustel saab tihtipeale määravaks hea stardipositsioon. Praegune seis majandussfääris on sellega üpris sarnane. Võidab see, kes olukorra normaliseerudes pakkudelt kõige kiiremini minema saab. Eestil on eeldused konkurentidele kandu näidata.

Kardetust väiksema majanduslanguse ja prognoose ületava maksulaekumise taga on Jüri Ratase juhitud valitsuse otsus keerulises olukorras jõuliselt ettevõtlust toetada. Kui vaadata, millest eelarvepuudujääk tekkis, siis selle peamine põhjus on kriisiabi ettevõtjatele ca 1,1 miljardit ning teiseks põhimõtteline otsus riiklikke investeeringuid mitte kärpida.

Üleilmsed majandussuhted on viimase aasta jooksul märkimisväärselt muutunud ja muutuvad veel. Iga päevaga väheneb võimalus, et viiruskriisi lõppedes saame jätkata sealt, kus kevadel pooleli jäime. Võidavad need majandussektorid ja ärid, mida toidavad automatiseerimise, digiteerimise ja virtuaalkanalitesse kolimise trendid, ning ka need, millele tulevad kasuks üha karmistuvad keskkonnanõuded. Just nendesse sektoritesse tuleks suunata jõuline riigipoolne tugi.