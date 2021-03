Ida-Virumaa on alates eelmise aasta sügisest olnud üks kõrgema nakatumisega maakondi. Sestap on arusaadav, et meie maakond oli üks esimesi, kuhu riik hakkas pakkuma vaktsiine, mille defitsiidis me endiselt oleme. Me oleme kuulnud lugusid sellest, kuidas on vaktsiinidest meil aga sadade kaupa keeldunud eesliinirühma kuuluvad õpetajad ja meditsiinitöötajad. Mis on iseenesest nonsenss. Sest nagu ütles rakubioloog, professor Toivo Maimets, näitab õpetajate selline käitumine, et meil on hariduses probleem. Sest mida sellisel juhul õpetavad need pedagoogid meie lastele, kes tänapäeva koolis peaksid saama teaduspõhist haridust? Meditsiinitöötajate puhul tekib aga küsimusi veelgi rohkem.