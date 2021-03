Keskerakonna eesmärk on ehitada tugevat ja ühtset meeskonda kõikjal Eestimaa paikades ning meil on hea meel, et Narvas liitus meiega niivõrd palju inimesi, sealhulgas mitmed volikogu liikmed ja ka Narva linnavolikogu esimees Tatjana Stolfat.