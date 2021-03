Nüüd tuleb praegune vallavõim välja kaasava eelarve plaaniga, justkui oleks see nende idee ja suure töö tulemus. Tegelikult on Keskerakonna juhitud vallavõim eelneva kolme ja poole aasta jooksul seda algatust ise tõrjunud.

Miks nad nüüd äkki meelt muutsid? Ilmselt on põhjuseks sügisel tulevad valimised või siis tõesti arvatakse, et Reformierakonna pakutud idee on tegelikult väga hea. Kahju vaid, et sellest aru saamiseks kulus üle kolme aasta.